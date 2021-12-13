П’ять пішоходів постраждали внаслідок наїзду авта у Луцьку – поліція

У Луцьку неповнолітній водій на авто наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході, постраждали п’ятеро людей, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Інцидент стався ввечері 12 грудня. Водій порушив правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу патрульних.

«Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео і навіть встигали публікувати у соцмережах. Після того, як автомобіль направився на проспект Соборності, кермувальник проїхав на забороняючий сигнал світлофору і здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході. А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою і дорожнім знаком», – написав Білошицький у фейсбуці.

За його словами, троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. «Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці», – додав Білошицький.

Він додав, що травмованих пішоходів, серед яких – мати і її п’ятирічний син, доправили до лікарні.

За даними заступника начальника Департаменту патрульної поліції, за 10 місяців цього року оформлено 2 682 схожих матеріалів, з яких 248 – щодо осіб, які керували транспортним засобом у стані/з ознаками сп’яніння.