ДТП з маршруткою на Одещині – п’ятеро людей госпіталізовані

У поліції Одещини повідомили, що встановлюють обставини ДТП за участі рейсового автобуса.

«Аварія сталася о пів на дев’яту годину вечора на 234 км траси Одеса-Миколаїв. Водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW. Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній», – йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлює слідчо-оперативна група, повідомили у поліції.

В Україні періодично стаються аварії з участю пасажирського транспорту – серед поширених причин – перевищення швидкості учасниками руху. Багато маршруток є переобладнаними із вантажівок транспортними засобами.