15 людей постраждали через ДТП із маршрутками на Київщині – поліція

15 людей постраждали і шпиталізовані через дорожньо-транспортні пригоди за участю маршрутних автобусів на Київщині, повідомляє поліція регіону.

За даними поліції, в Обухівському районі зіткнулися маршрутка на зупинці і вантажівка, що рухалась в попутному напрямку. Унаслідок ДТП шестеро пасажирів мають травми різного ступеня тяжкості і наразі госпіталізовані.

Ще одна аварія сталася на контрольно-пропускному пункті міста Біла Церква. Після перевірки документів водій вантажівки почав рух і в цей час в нього, за попередніми даними, врізалася маршрутка. Дев’ятьох пасажирів із травмами госпіталізували.

На місцях аварій працюють співробітники поліції, рятувальники та медики. Поліцейські з’ясовують деталі.

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У поліції Київської області додали, що за минулу добу поліцейські задокументували 106 ДТП, з них три аварії, де постраждали люди. Основні причини аварійності – недотримання водіями швидкісного режиму і правил маневрування.