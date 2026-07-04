На Миколаївщині сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки: загинули 9 людей

На Миколаївщині зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка, загинули 9 людей, ще вісім – постраждали, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Рятувальники допомагали в евакуації постраждалих і тіл загиблих із понівеченого мікроавтобуса. Додатково на місці події працює психолог ДСНС.

У поліції зазначають, що повідомлення про те, що на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло близько 7:40.

За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався з Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де сталося зіткнення із вантажівкою Volvo.



