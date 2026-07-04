ДТП на Миколаївщині: кількість загиблих зросла, поліція розшукала водія, який, ймовірно, спровокував автопригоду

До 12 людей зросла кількість загиблих у ДТП в Миколаївській області, шість людей травмовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики», – написав він у телеграмі.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих, додав президент.

Такі ж дані про кількість загиблих у ДТП на Миколаївщині наводить поліція. Раніше було відомо про 9 загиблих та 8 поранених.

За даними правоохоронців, унаслідок зіткнення транспортних засобів 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події, з травмами різного ступеню тяжкості каретою швидкої медичної допомоги медики доставили до лікарні ще 9 громадян – 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років. Наразі відомо, що у лікарні померли ще троє людей.

За даними свідків, автоаварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку щодо мікроавтобуса. Правоохоронці організували спецоперацію та розшукали водія кросовера, який, ймовірно, спровокував автопригоду та втік із місця події.

Вранці на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка. Тоді в поліції заявляли, що водій маршрутки Mercedes Sprinter, який рухався з Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де сталося зіткнення із вантажівкою Volvo.