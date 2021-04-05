Відомий фотограф, якого обвинувачують у смертельній ДТП, залишився під домашнім арештом

Одеський апеляційний суд залишив під домашнім арештом київського фотографа Євгена Нікіфорова, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП і залишення місця події без надання допомоги постраждалому Ігорю Буздужі. Раніше Нікіфоров перебував під нічним домашнім арештом. Жорсткішу міру запобіжного заходу йому обрала колегія суддів на чолі із Юліаном Кравцем.

На засідання апеляційної інстанції приїхала дружина загиблого, Наталя Буздужа, і його сестра Надія Успєхова. Разом із десятком односельців та дітьми загиблого вони організували акцію під стінами суду – вимагали вибачень від підозрюваного.

«Ігор на нього не нападав, доказів цього немає. А фотограф не тільки на нього наїхав, а ще тягнув сотню метрів. Ми хочемо справедливості і вибачень. Щоб він сказав: «Так, я вбив, вибачте мене», – говорить Наталя Радіо Свобода. Вона каже, що 6 годин просиділа із тілом загиблого чоловіка і чекала, поки його забере швидка. Подружжя виховувало п’ять дітей – одна дитина була спільна, двоє від її першого шлюбу і двоє від першого шлюбу Ігоря.

Сестра стверджує, що конфлікт не міг тривати близько години, як каже підозрюваний. «Коли ігор виїжджав з дому, він сказав – став чайник, ми зараз будемо. А коли вони під’їхали до магазину, то зателефонував куму і попросив, щоб той виніс на трасу деталі, які йому були потрібні. Потім він зателефонував, сказав, що незабаром буде вдома, а за 10 хвилин дзвінок, що Ігоря вбили», – розповідає Успєхова. Під час засідання до справи долучили протокол її допиту – жінка стверджує, що їй погрожували двоє невідомих чоловіків та вимагали, щоб вона не займалася справою загибелі брата.

Родина загиблого зібрала 176 підписів односельців, які стверджують, що Буздужа не був агресивним і не був п’яницею. Сестра також стверджує, що конфлікт був пов’язаний із двома факторами – по-перше, власник кафе, яке знімали з дрона, попросив цього не робити, а по-друге, фотограф підняв дрон, коли загиблий пішов за магазин у приватній справі.

«Це вторгнення в приватне життя людини. Він просив просто видалити відео, а вони почали над ним сміятись і втікати, – говорить сестра. – А якщо він побоювався за своє життя, то міг би звернутись до перехожих чи до поліції».

Прокуратура просила відправити Нікіфорова в СІЗО, а представник потерпілих дружини і сестри Ігор Верхола навіть заявив, що його клієнтки подаватимуть клопотання про перекваліфікацію дій Нікіфорова зі смертельної ДТП на навмисне вбивство. За словами родичів, перед похоронами голову потерпілого довелося збирати по частинах, отже Нікіфоров не міг не відчути, що наїхав на людину. Фотограф пояснює свою поведінку станом шоку, в якому він перебував після нападу.

Суддя питає Нікіфорова: «Ви кажете, що не винні в загибелі людини, але чому ж він тоді помер? Від чого?»

Нікіфоров переказує версію захисту – людина в стані алкогольного сп’яніння намагалася на мене напасти, я відчував небезпеку за своє життя, тому поїхав. Їхав повільно, він міг не триматись за ручку, але він тримався. Потім упав»

«Чому ви не зателефонували до поліції з машини? Якщо ви вважали, що на вас був напад, що є небезпека життю. Але врешті решт поліція скоріше вас знайшла, аніж ви її», – запитав суддя Кравець. «Я був розлючений через напад, був у стані шоку», – стверджує фотограф.

«А чи не вважаєте ви порушенням ПДР, коли ви здаєте назад із відкритими дверцятами і людина тримається за ручку?», – продовжував допит підозрюваного суддя. «Я бачив, що людина трималась за ручку. Весь час трималась. Він був фактично частково в салоні, я не тягнув чоловіка за собою», – говорить Нікіфоров. За словами сестри, згідно із актом медичного обстеження загиблого, руки Ігоря Буздужі були стерті ніби об дорогу.

Слідство призначило кілька експертиз, в тому числі автотехнічну, які мають виконати в рамках досудового розслідування. ДТП сталася 14 березня, і за цей час слідчі долучили до справи допити тільки двох свідків – очевидців і друзів загиблого, які були на місці подій. За словами Нікіфорова, один із них його вдарив, а іншій перебував в автівці поблизу. Сестра каже, що на місці подій було близько 20 людей, і слідству не бракуватиме свідків.

Євген Нікіфоров – відомий український фотограф. Його дебютна фотокнига про радянські мозаїки отримала нагороди в номінації «Мистецька книга» та Гран-прі конкурсу за Найкращий книжковий дизайн на «Книжковому Арсеналі» (2017). Останнім часом він працює над проєктом про експериментальні села – в радянські часи кілька десятків таких населених пунктів в Україні намагалися перетворити на міста, там досі збереглася цікава архітектура.

Смертельна ДТП сталася 14 березня у селищі Василівка Одеської області. Нікіфоров стверджує, що двоє чоловіків, один із них у стані алкогольного сп’яніння, намагалися забрати в нього техніку і погрожували його життю. Прокуратура вважає, що нападу не було, а Буздужа загинув через порушення Нікіфоровим правил дорожнього руху.