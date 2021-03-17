Відомого фотографа підозрюють у смертельному ДТП. Він каже, що втікав від нападників

Фотографа Євгена Нікіфорова підозрюють у скоєнні ДТП, що призвело до смерті людини – чоловік на ім’я Ігор Буздужа відкрив дверцята машини фотографа і ймовірно намагався залізти в середину, але водій поїхав вперед. Буздужа пробіг сотню метрів, впав і помер від травм. Нікіфоров і його брат кажуть, що Буздужа погрожував їм і намагався відібрати техніку, а його друг навіть вдарив фотографа, тому вони й втекли. Друг загиблого заявив журналістам, що вони тільки хотіли подивитись відео з дрона – Нікіфоров знімав на відео будинок, до якого загиблий пішов, щоб сходити в туалет.

Київського фотографа Євгена Нікіфорова відправили під нічний домашній арешт на 60 діб за підозрою у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини, і залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

За кілька хвилин до загибелі ця ж людина, за словами фотографа і його брата Вадима, намагалась відібрати техніку, заволодіти автівкою та фактично погрожувала вбити Нікіфорова. Фотограф дочекався, поки нападник відійде від водійських дверей автівки, а потім скористався можливістю врятуватись від нападника та його друга – поїхав з місця подій. Близько сотні метрів чоловік біг за автівкою, а потім відчепився і впав.

За даними медичного акту обстеження, причиною смерті Ігоря Буздужи стали множинні травми голови. Прокуратура просила відправити фотографа до СІЗО без застави, а двоє депутатів Одеської обласної ради та один народний депутат були готові взяти Нікіфорова на поруки.

Напад стався в селищі Василівка Одеської області 14 березня 2021 року. Це була перша зйомка на Одещині для візуального проєкту Нікіфорова про радянські експериментальні села.

Як розповів Радіо Свобода брат фотографа, словесний, а потім і фізичний конфлікт тривав близько пів години. І Буздужа, і його приятель були п’яні, стверджує Вадим Нікіфоров.

«Брат вирішив запустити дрон і познімати. Я побачив, що в наш бік рухається п’яний чоловік. Він підійшов до автівки та заблокував тілом водійські двері, щоб брат не міг сісти. Він почав питати, що ми робимо і що знімаємо і чи брали ми дозвіл власника магазину. Брат відповів, що це не потрібно робити, що ми знімаємо архітектуру і житлові будинки, що ми не хочемо конфліктів і зараз поїдемо», – розповів Нікіфоров.

Фотограф назвав своє ім’я нападнику, той пошукав в інтернеті та заявив, що це «ваша остання подорож», а потім до конфлікту долучився ще один чоловік, на милицях, говорить Вадим. Через кілька хвилин розмов саме він нібито вдарив Євгена.

«Брату стало погано, він відвернувся, і чоловік на милицях вдарив його ліктем по ребрах і запитав: «Ну що, тобі легше», та посміявся», – говорить Вадим. Потім двоє місцевих мешканців почали вимагати, щоб він також вийшов з машини та поговорив із ними. Вони розблокували водійські двері та пішли до пасажирських. В цей момент Євген Нікіфоров сів в машину, завів її та поїхав геть. Водночас першому чоловіку вдалось відкрити пасажирські двері та він побіг за машиною. Десь через сотню метрів Ігор Буздужа впав, а брати поїхали з села.

Фотограф каже, що його вдарив другий учасник конфлікту, той говорить – не пам'ятаю

Журналісти знайшли другого учасника конфлікту – того, що підійшов на милицях. Це мешканець Василівки Олександр Соборов, у нього немає однієї ноги. «Не знаю, що їх могло так налякати», – говорить Соборов, і додає – в машині було троє людей. Фотограф і його брат стверджують, що були в машині удвох. Соборов говорить, що вони тільки хотіли подивитись на записи та не намагались відібрати техніку.

«Ігор пішов за магазин «відлити», а ті коптером щось знімали. Ігор почав його (фотографа) питати, ти що збоченець, що ти там знімав, чи ти не бачив, як люди до туалету ходять, покажи, що ти знімав. Той не хотів показувати й почався конфлікт», – говорить Соборов. На запитання про погрози з боку Ігоря чи власний удар по фотографу він говорить – не пам’ятаю.

«Я кажу, Ігор залишай їх, поїхали. Не знаю, як вони зачепились. Я намагався Ігоря забрати, але сталося те, що сталося. Може Ігоря просто «заділо», що вони його знімали? Треба було їм почекати, поки він відійде від машини, закрити двері та поїхати», – говорить він журналістам після поховання загиблого.

До справи долучили відеозапис конфлікту, але він триває менш ніж двадцять секунд, і дуже поганої якості.

Брат підозрюваного у смертельному ДТП говорить, що вони були шоковані агресивною поведінкою місцевих мешканців.

«Ми були шоковані нападом і не могли залишатись, оскільки відчували загрозу для власного життя. Ми думали, що із ним (Ігорем) все добре. Поліція зв’язалась із нами через дві чи три години, спитали, чи наша це автівка і де ми перебуваємо. Ми розповіли, за нами приїхала поліція», – розповів Вадим.

Нашому життю погрожували, потрібно було врятувати своє життя та життя брата, заявив на суді фотограф. Він визнає, що треба було одразу писати заяву про напад, але він розгубився. Врешті-решт заяву він передав правоохоронцям, які приїхали розслідувати ДТП. Уточнив, що відчув себе у безпеці тільки у готелі в їхній присутності.

«Вони хотіли відібрати моє майно, зокрема дрон, яким я фотографував архітектуру. А потім вже… Коли людина п’яна, а нападники були п’яні, ти їм не можеш нічого логічно пояснити», – заявив Євген Нікіфоров.

Загиблий поховав матір за день до власної смерті

Ігор Буздужа жив у селищі Василівка Біляївського району Одеської області. З 2018 року він служив у Збройних силах України, судячи з фотографій у соціальних мережах, у морській піхоті. Вдовою залишилась дружина, в них було п’ятеро дітей. Причиною смерті, згідно з актом медогляду, є множинні травми голови, судмедекспертиза не була залучена до матеріалів справи. За словами прокурора В’ячеслава Трофимова, на її виготовлення потрібний більший час.

Один із адвокатів фотографа, Денис Пономаренко, заявив у суді, що загиблий був схильний до насилля, зокрема в родині, що підтверджується рішенням суду. «Є постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності за насилля стосовно малолітньої дитини», – заявив він.

Прокурор, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, наголосив, що у справі є покази другої людини, яку фотограф називає нападником, та у своїх показах той стверджує, що вони просто підійшли поговорити із приїжджими. Також у справі є покази власника готелю, біля якого відбувся конфлікт, де він описує хід конфлікту. Обидва протоколи допиту на суді не зачитували. У соцмережах дружина загиблого написала, що за день до нападу в загиблого вмерла матір. Також ймовірно сестра загиблого написала, що вони разом йшли з кладовища та трохи випивали.

«Ми з братом йшли з кладовища, де напередодні поховали матір, і випивали трошки за упокій, це нормальне явище! Якби ви були присутні на похоронах, то ви розуміли б, що в голові мого брата точно не могло бути думок про грабіж і напад!!! Може мій брат і випив трохи алкоголю, і це зараз вам на руку виявилося, але покриваючи вбивць, ви автоматично стаєте їх спільником», – пише у «Фейсбуці» сестра загиблого, відповідаючи на чиїсь закиди стосовно провини загиблого.

Євген Нікіфоров – відомий український фотограф. Його дебютна фотокнига про радянські мозаїки отримала нагороди в номінації «Мистецька книга» та Гран-прі конкурсу за Найкращий книжковий дизайн на Книжковому Арсеналі (2017). Останнім часом він працює над проєктом про експериментальні села – в радянські часи кілька десятків українських селищ намагались перетворити в міста, там досі збереглася цікава архітектура.