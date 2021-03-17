В Україні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР

Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні набули чинності о 00:01 17 березня.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон у лютому. 12 березня документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон підвищує штрафи за низку суттєвих порушень:

за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами штраф зросте з 51 до 510 гривень;

штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину тепер становитиме 1 700 гривень;

за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди каратимуть штрафом у розмірі 3 400 гривень, позбавленням права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або арештом на строк від 10 до 15 діб. Раніше штраф за це порушення становив 255 гривень;

штраф за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, тепер становитиме 3 400 гривень;

керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом, каратиметься штрафом у розмірі 20 400 гривень. До цього штраф становив 510 гривень.

У Міністерстві внутрішніх справ висловили сподівання, що цей закон допоможе знизити смертність на дорогах.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, минулого року на дорогах України загинули 3 554 людини. У МВС очікують зниження на 10-15% кількості загиблих цього року.

Інфографіка: Нові штрафи за порушення ПДР (інфографіка)