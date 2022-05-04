Геращенко заявив, що на місці аварії на Рівненщині кількість жертв зросла

На місці аварії у Рівненській області знайдено останки 27 загиблих, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

«У жахливій ДТП у Рівненській області, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчі поліції знайшли 27 останків загиблих. З 38 пасажирів автобуса вціліли лише 12 людей. Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу», – написав Геращенко.

Водночас останні офіційні дані поліції досі вказують на 16 жертв.

3 травня ввечері біля села Ситне Дубенського району Рівненщини на трасі «Київ-Чоп» сталася аварія з участю мікроавтобуса, маршрутки і бензовоза.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з бензовозом. Від удару бензовоз зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням «Харків-Зґожелець» (Польща). У ньому перебувало понад 30 пасажирів.