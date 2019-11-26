Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 листопада 2019, Київ 10:48
Новини | Події

У Черкаській області зіткнулися 11 автомобілів – ДСНС

Інцидент трапився о 6:54 в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ – Одеса»

Дивитись коментарі

У Черкаській області зіткнулися 11 автомобілів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовані три людини.

Інцидент трапився о 6:54 в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ – Одеса» в умовах ожеледиці. У ДТП зіткнулися п’ять вантажних, п’ять легкових автомобілів та один рейсовий автобус сполученням «Варшава – Херсон», де перебували 20 людей. Ніхто з них не постраждав.

За даними поліції, за 10 місяців в Україні сталися 129 815 аварій. Унаслідок ДТП загинули 2 716 людей, ще 21 033 отримали травми.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG