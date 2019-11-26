У Черкаській області зіткнулися 11 автомобілів – ДСНС

У Черкаській області зіткнулися 11 автомобілів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовані три людини.

Інцидент трапився о 6:54 в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ – Одеса» в умовах ожеледиці. У ДТП зіткнулися п’ять вантажних, п’ять легкових автомобілів та один рейсовий автобус сполученням «Варшава – Херсон», де перебували 20 людей. Ніхто з них не постраждав.

За даними поліції, за 10 місяців в Україні сталися 129 815 аварій. Унаслідок ДТП загинули 2 716 людей, ще 21 033 отримали травми.