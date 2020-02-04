Дубілет розповів про оптимізацію урядових площ і передачу звільнених приміщень у приватні руки

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про намір оптимізації площ, які належать уряду, а звільнені будівлі передати у приватні руки. Про це Дмитро Дубілет заявив в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Ми близько 300 нових місць вже через оптимізацію знайшли в рамках Кабміну. Я думаю, що ще буде приблизно плюс 200-300. Я думаю, що у нас буде ще можливість одне чи два міністерства розмістити у цій самій будівлі. Я не думаю, що ми зможемо перемістити, принаймні, найближчим часом якесь велике міністерство. Але не дуже велике, я думаю, зможемо», – заявив Дубілет.

Він зазначив, що нещодавно в результаті скорочень у Державній службі статистики були звільнені 200 об’єктів нерухомості.

«Всі ці об’єкти були передані на приватизацію або на оренду через ProZorro-продажі», – додав Дубілет.

Колишній IT-директор «Приватбанку» і засновник Monobank Дмитро Дубілет 29 серпня 2019 року був призначений міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука. Незабаром після призначення він заявив, що багато площ в 10-поверховій будівлі уряду на Грушевського використовується неефективно. Дубілет казав, що, за попередніми підрахунками, в будівлю «теоретично можуть в’їхати додатково до 1000 осіб».

Наприкінці січня міністр Кабінету міністрів заявив про «великий аналіз», який здійснює уряд щодо ефективності використання площ державних органів. Дубілет повідомляв, що у будівлі Кабінету міністрів закрили перукарню, і в приміщенні, де вона розташовувалася, запланували розмістити 12 робочих місць – для працівників UkraineInvest.