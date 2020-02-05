Держава втрачає до 15 мільярдів гривень через тіньовий обіг алкоголю – Дубілет

Державний бюджет щороку недоотримує від 5 до 15 мільярдів гривень через тіньовий обіг алкоголю, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Демонструючи графік, він твердить, що завдяки увазі до цього питання уряду вдалося в короткий термін наростити надходження до бюджету від виробництва алкоголю.

«Ось це – бюджетний дохід акцизу на алкоголь. 2019 рік стабільно нижче, ніж 2018 рік. Потім ми восени почали займатися цим питанням. І бачите, який стрибок... Стабільно було нижче, ніж 2018 рік. А потім майже півмільярда плюс. І це при тому, що це ми ще не впровадили електронну акцизну марку, не зробили повне перезавантаження по всіх органах, які відповідають за це. Але в принципі воно вже дало свій ефект. Я вважаю, що круто спрацювали», – розповів міністр Дубілет.

У фейсбуці Дубілет вказав серед чинників, які дозволили досягти результатів, те, що «в «Укрспирті», який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергей Блескун)». «Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах. Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників (цікаво, що всі назви і адреси завжди були добре відомі)», – вказав міністр Кабінету міністрів.

Дубілет заявляє, що, крім кадрового оновлення, вирішити проблему допоможуть «технології – від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки».

Колишній IT-директор «Приватбанку» і засновник Monobank Дмитро Дубілет 29 серпня 2019 року був призначений міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука.