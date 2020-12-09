Президент Польщі Дуда: можлива «тимчасова угода» про бюджет ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 9 грудня, що Європейський союз близький до досягнення угоди, яка допоможе уникнути польсько-угорського вето на бюджет об’єднання та пакет допомоги у зв’язку з COVID-19. Про це Дуда сказав у Празі за підсумками переговорів із президентом Чехії Мілошем Земаном.

Варшава та Будапешт блокують кошти ЄС на суму близько 1,8 трильйона євро (2,2 трильйона доларів), у тому числі близько 750 мільярдів євро, які мають бути виплачені для виходу з рецесії, спричиненої другим сплеском коронавірусної інфекції.

Обидві країни перебувають під розслідуванням ЄС щодо підриву незалежності судової влади, засобів інформації та неурядових організацій. Через це Польща та Угорщина ризикують втратити доступ до десятків мільярдів євро допомоги ЄС.