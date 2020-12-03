Угорщина не погоджує бюджетні пропозиції ЄС – керівник апарату Орбана

Бюджет Євросоюзу не може набрати чинності без схвалення Угорщини, а Будапешт не погоджує документ у запропонованій формі, яка пов’язує фінансову допомогу у зв’язку з пандемією COVID-19 із дотриманням верховенства права в країнах-членах. Про це 3 грудня заявив Ґерґелі Ґуляш, керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«У теперішній формі ми не можемо схвалити бюджет ЄС, кожна держава-член має право вето», – сказав Ґуляш на щотижневому урядовому брифінгу, але додав, що Угорщина все ще відкрита для переговорів.

Польща та Угорщина блокують кошти ЄС на суму близько 1,8 трильйона євро (це близько 2,2 трильйона доларів), у тому числі сотні мільярдів для виведення Євросоюзу з економічного спаду, викликаного другим сплеском коронавірусної інфекції.

Обидві країни перебувають під розслідуванням ЄС щодо підриву незалежності судової влади, засобів масової інформації та неурядових організацій. Варшава та Будапешт ризикують втратити доступ до десятків мільярдів євро через свої дії щодо верховенства права.

Орбан та його польський колега Матеуш Моравецький підписали в листопаді спільну декларацію, зобов’язуючись підтримувати одне одного у блокуванні наступного бюджету та фонду допомоги через запропонований у Євросоюзі механізм.