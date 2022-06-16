Дунайська комісія відсторонила представників РФ від участі через російське вторгнення в Україну – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Дунайська комісія відсторонила представників Росії у відповідь на вторгнення російської армії в Україну.

«Після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Дунайська комісія скликала позачергову сесію, на якій засудила дії РФ, а також ухвалила рішення про невизнання повноважень будь-якого представника Росії чи його заступників у комісії до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; відсторонила представників Росії від усіх засідань комісії та її робочих органів; звільнила громадян РФ з дипломатичних та адміністративно-технічних посад її секретаріату», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідлмленням, 15 червня на черговій сесії Дунайська комісія також розпустила підготовчий комітет конференції з питань перегляду Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, до якого входила і Росія.

«Таким чином зроблено ще один крок, щоб РФ не лише отримала заслужене покарання за свої дії, а і щоб питаннями розвитку судноплавства на Дунаї займалися винятково придунайські країни», – йдеться у заяві МЗС.

Крім того, Дунайська комісія ухвалила рішення, згідно з якими тепер жоден громадянин Росії не зможе претендувати на отримання дипломатичних чи адміністративно-технічних посад у секретаріаті цієї організації.

Дунайська комісія – одна з найстаріших у світі міжнародних організацій, що займається питанням судноплавства на Дунаї.