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04 Грудень 2018, Київ 08:38
Новини | Події

Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 3 грудня 2018 року (дані Міноборони України)

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Двоє українських військових поранені внаслідок бойових минулої доби, 3 грудня, на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема чотири рази – з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Водночас у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «цілком контролювалася силами ООС».

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов’ї, Гнутове, Пісків.

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В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у сімох обстрілах своїх позицій. Про поранених не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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