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10 Листопад 2018, Київ 09:59
Новини | Події

Двоє військових загинули минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 9 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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Двоє українських військових загинули минулої доби, 9 листопада, внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків у зоні збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні штабу ООС, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове і Гнутове. Зокрема, біля Кримського, за даними військових, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів 82-го калібру, позиції ЗСУ обстрілював снайпер.

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Шість символів війни на Донбасі – відео

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Угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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