На Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє поранені – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 листопада загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, інцидент, який спричинив ці втрати, стався в Донецькій області.

«У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень», – інформує штаб.

У цілому ж від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, вказують у штабі військової операції на Донбасі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 10 листопада.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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