Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Листопад 2018, Київ 20:43
Новини | Події

На Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє поранені – штаб

Інцидент, який спричинив ці втрати, стався в Донецькій області

Дивитись коментарі

У зоні бойових дій на Донбасі 10 листопада загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, інцидент, який спричинив ці втрати, стався в Донецькій області.

«У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє – зазнали поранень», – інформує штаб.

Шість символів війни на Донбасі – відео
Embed
Шість символів війни на Донбасі – відео

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У цілому ж від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, вказують у штабі військової операції на Донбасі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 10 листопада.

Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ на сході України (архівне фото)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Нотатки «спеца». Розповідь спецпризначенця про виконання завдань на Донбасі

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG