Через утворений від підпалів дим на трасі під Києвом сталося кілька ДТП, є постраждалі – «Укравтодор»

У Київській області на трасі Київ-Чоп у напрямку столиці через задимлення в п’ятницю сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, повідомила пресслужба «Укравтодору».
«Вранці 15 травня в селі Небелиця Макарівського району сталася кілька ДТП за участю понад 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення. З п’яти ДТП дві – з потерпілими (на щастя, усі живі), ще три – без потерпілих», – йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.
Повідомляється, що рух у напрямку Києва через це був ускладнений.
«Українські палії, попри збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров’я та життя громадян... Звертаємо увагу громадськості до подібних випадків і їх наслідків. Просимо завжди звертатися до правоохоронних органів, якщо ви спостерігаєте неконтрольоване спалення сухої рослинності», – звернулися в «Укравтодорі».
13 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення штрафів за підпал трави й лісові пожежі. Забруднення повітря речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва передбачає штраф від 30 600 до 61 200 гривень (раніше штраф був від 1700 до 3400).
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