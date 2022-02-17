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У мережі показали дим над посольством РФ у Києві. Російські дипломати пожежу заперечили

У столичному управлінні ДСНС Радіо Свобода повідомили, що до них із російського посольства за фактом можливої пожежі чи якогось іншого надзвичайного випадку не зверталися

У будівлі російського посольства у Києві в четвер не було ніякої пожежі. Про це повідомила російська агенція ТАСС із посиланням на представника дипвідомства в українській столиці.

«Пожежі в нас нема, ніщо не горить», – цитує агенство співрозмовника.

Радіо Свобода сьогодні також намагалося зв’язатися із російським посольством, але там ніхто не відповів. Водночас у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Радіо Свобода повідомили, що до них із посольства за фактом можливої пожежі чи якогось іншого надзвичайного випадку не зверталися.

У четвер у соціальних мережах користувачі поширили відеоролик, на якому було видно, як над будівлею посольства Росії у Києві здіймаються хмари диму. Можливості перевірити автентичність цього відео і час зйомок у Радіо Свобода немає.

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