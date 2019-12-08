Футбол: «Динамо» поступилося «Зорі» на «Олімпійському»

Київське «Динамо» програло луганській «Зорі» на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 1:2.

На початку першого тайму рахунок відкрив захисник «Зорі» Богдан Михайличенко. «Динамо» відігралося завдяки голу Беньяміна Вербича. Луганська команда знову вийшла вперед, коли на 56-й хвилині відзначився Дмитро Хоченовський. За кілька хвилин до цього червону картку отримав динамівський захисник Тамаш Кадар.

В інших матчах ігрового дня львівські «Карпати» поступилися вдома чернігівській «Десні» з рахунком 2:6, а «Маріуполь» зіграв унічию зі «Львовом» (0:0).

Після 17 турів донецький «Шахтар» має 47 очок, «Зоря» – 34, «Динамо» та чернігівська «Десна» – по 33, «Олександрія» з Кіровоградської області – 30, а «Колос» з Київщині – 20.