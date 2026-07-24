Дипломатична делегація з Оману прибула до Тегерана

На тлі триваючої напруженості навколо питання свободи судноплавства в Ормузькій протоці 24 липня до Ірану прибула дипломатична делегація з Оману.



Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що делегація прибула до Ірану «з метою узгодження відповідних механізмів регулювання судноплавства в Ормузькій протоці». Раніше представники обох країн вже неодноразово зустрічалися та обговорювали це питання.



Тим часом іранські ЗМІ повідомили, що 24 липня відбулася телефонна розмова між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та його оманським колегою Бадром Аль-Бусайді.



Аль-Бусайді, який вирушив до Маніли для участі в міністерській зустрічі АСЕАН, 24 липня написав у соцмережі X, що Оман наголошує на життєво важливому значенні міжнародного права, свободи судноплавства та відповідальної співпраці прибережних держав, а також усіх країн, які користуються морськими шляхами.



Раніше Оман запропонував альтернативний маршрут для проходження суден через Ормузьку протоку, але Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Оман та Міжнародна морська організація визначили новий маршрут для суден без консультацій з Тегераном, і попередив судна не користуватися ним.



Оман, розташований уздовж південно-східного узбережжя Аравійського півострова, має стратегічне розташування біля входу в Ормузьку протоку. Історично країна відігравала посередницьку роль у регіональних суперечках, підтримуючи при цьому дипломатичні відносини з арабськими країнами Перської затоки та Іраном.