Директора інтернату підозрюють у використанні дітей як робочої сили – поліція Запоріжжя

Поліція Запорізької області повідомляє про викриття керівника одного з інтернатів області за підозрою в наданні підопічних дітей стороннім для виконання важкої роботи. Про це йдеться в заяві поліції 11 жовтня.

За повідомленням, мешканця Мелітополя, який очолював інтернат, викрили 10 жовтня.

«Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців «КОРД» під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання чотирьох неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське», – йдеться в заяві.

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Наразі правоохоронці вирішують питання про затримання підозрюваного. Йому інкримінують торгівлю людьми – ця кваліфікація передбачає від восьми до 15 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.