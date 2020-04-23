Керівниця лікарні в Дніпрі заявляє, що не припинятиме голодування проти медреформи

Гендиректорка Дніпрпетровської обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко не припинятиме голодування на знак протесту проти запровадження другого етапу медреформи, яке вона розпочала 21 квітня. Про це вона повідомила Радіо Свобода.

За словами Інесси Шевченко, Нацслужба здоров’я підписала із закладом договір на надання пакету послуг із медичної реабілітації дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату на загальну суму 2 мільйона 367 тисяч гривень, за яким у квітні лікарні було перераховано 236 тисяч гривень.

«236 тисяч – багато це чи мало? У нас на заробітну платню щомісячно йшло 1 мільйон 300 – 1 мільйон 500 тисяч гривень (більше – коли починається пора відпусток, і треба платити відпускні). А лікарня – це ж не тільки заробітна плата. Яка послуга «йде за пацієнтом»? Ну йде. Знання лікарів та руки медсестер і санітарок – це все, що зараз оплачується. А решта?» – сказала Радіо Свобода керівниця лікарні.

Як зазначила Інесса Шевченко, заклад очікує на підписання додаткової угоди до договору з Нацслужбою здоров’я на загальну суму 10 мільйонів гривень, але поки, за її словами, з боку НСЗУ це «тільки наміри».

У Нацслужбі здоров’я прокоментували ситуацію щодо обласної реабілітаційної лікарні в Дніпрі.

У заяві йдеться про вже підписаний з лікарнею договір на один пакет послуг – медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату (сума контракту – 2,3 мільйона гривень), а також про затверджену заявку на пакет «медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням нервової системи». Орієнтовна сума договору за цією заявкою – 10 мільйонів гривень.

«Крім того, на фінансування медзакладів регіон уже отримав субвенцію з держбюджету, як зазначив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Частину коштів мають наміри направляти і на зарплатню для лікарів», – ідеться в повідомлені.

Голова ОДА поки цю заяву не коментував.

Разом з тим Інесса Шевченко заявляє, що персонал очолюваної нею лікарні мав намір підтримати її голодування, однак вона вмовила не робити цього.

21 квітня в Дніпрі генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко оголосила про початок голодування на підтримку лікарів України, яким після початку другого етапу реформи медичної галузі недоплачуватимуть зарплату.

Другий етап медичної реформи почався 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» у закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу. За рахунок цього принципу, за розрахунком уряду, зарплати лікарів також мають зрости.