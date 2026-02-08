Помер видатний диригент, народний артист України Володимир Співак

В Ужгороді помер видатний диригент, народний артист України керівник академічного духового оркестру Закарпатської обласної філармонії Володимир Співак, йдеться у повідомленні міської ради.

«Маестро не лише творив музику, а й щедро передавав свої знання молодому поколінню, виховуючи нових музикантів, для яких став наставником і прикладом відданості мистецтву. Світла пам’ять про талановитого диригента, мудрого наставника та щиру людину назавжди залишиться у серцях колег, учнів, друзів і всіх, кому пощастило знати його особисто або чути музику у його виконанні», – зазначили у пресслужбі.

У міськраді уточнили, що все життя Співака було нерозривно пов’язане з музикою. Він служив військовим диригентом у Збройних силах України, а згодом очолив створений за його ініціативи духовий оркестр Закарпатської обласної філармонії.

«Завдяки його таланту, енергії та невтомній праці Академічний естрадно-духовий оркестр став справжньою окрасою культурного життя Ужгорода і Закарпаття та здобув щиру любов слухачів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Григоровича. Вічна пам'ять», – зазначили в Ужгородській міській раді.

Володимир Співак народився 14 травня 1958 року у селі Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області. З 1982 до 2005 року був військовим диригентом у Збройних силах України. У 2005 році ініціював створення духового оркестру при Закарпатській обласній філармонії. Від листопада 2005 року - художній керівник та диригент цього оркестру. Чимала частина творів, що виконуються оркестром, є авторськими аранжуваннями Співака. У 2019 році диригент отримав звання народного артиста України.