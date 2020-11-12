У 2020 році в українських дитячих садках з’явилося понад 10 тисяч додаткових місць – МОН

У 2020 році в українських дитячих садках створили 10 282 додаткові місця, повідомило Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

У відомстві розповіли, що станом на 5 листопада в Україні відкрили 16 закладів дошкільної освіти або закладів середньої освіти із дошкільними відділеннями. Це дозволило створити 1 495 місць для дошкільнят. Унаслідок створення дошкільних відділень в 13 закладах освіти з’явилося ще 495 місць.

За рік в Україні реконструювали 35 дитячих садків, що дозволило отримати 2 557 додаткових місць. 10 дитячих садків відкрили в пристосованих приміщеннях (266 додаткових місць).

У наявних закладах дошкільної освіти відкрили 85 додаткових груп на 1 685 додаткових місць. Крім того, в Україні відкрили 11 груп з короткостроковим перебуванням дітей на 158 місць.

Найбільше додаткових місць виникло після відкриття 96 приватних закладів дошкільної освіти на 3 626 місць.

Згідно з відповіддю МОН на запит Радіо Свобода, у 2020 році найбільше місць створили в Київській області (2 585), Києві (2 000), Донецькій області (802) та на Харківщині (699).

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що за останні п’ять років черга до закладів дошкільної освіти скоротилася з 95 900 дітей у 2014 році до 26 783 дітей наприкінці 2019-го. Найбільша черга станом на 15 грудня 2019 року була на Дніпропетровщині (4 913), Львівщині (3 200), Рівненщині (2 695), Одещині (1 986) та в Києві (1 984).

Найкраще забезпечення місцями в дитячих садках на кінець 2019 року було в Луганській області, де взагалі не було черги, на Сумщині (черга в садок становила 25 дітей), Кіровоградщині (43 дитини), Донеччині (252 дитини) та Тернопільщині (263 дитини).