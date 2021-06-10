ООН заявила про зростання дитячої праці вперше за 20 років

Організація Об’єднаних Націй заявила про зростання дитячої праці у світі вперше за два десятиліття. В ООН застерігають, що пандемія ставить під загрозу ще мільйони дітей.

У спільному звіті Міжнародної організації праці (МОП) та дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ мовиться, що кількість дітей, залучених до дитячої праці, у всьому світі зросла до 160 мільйонів, що на 8,4 мільйона дітей більше ніж в останні чотири роки.

«Ми втрачаємо позиції в боротьбі з дитячою працею, і останній рік не полегшив цю боротьбу. Зараз, вже другий рік глобальних локдаунів, закриття шкіл, економічних потрясінь і скорочення національних бюджетів, сім’ї змушені робити вибір», – сказала виконавча директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор

У доповіді міститься попередження про те, що майже кожна десята дитина в світі зайнята у дитячій праці, що здоров’я, освіта і благополуччя цілого покоління як і раніше перебувають під загрозою.

Хоча відсоток дітей, зайнятих дитячою працею, залишився в основному таким же, як в 2016 році, зростання населення означає, що їх побільшало.

В ООН попереджають, що до кінця 2022 року ще 9 мільйонів дітей опиняться під загрозою залучення до дитячої праці через економічні кризи, пов’язані з пандемією. Без соціального захисту це число може вирости до 46 мільйонів.

Звіт, який публікується кожні чотири роки, показує, що на сільськогосподарський сектор припадає 70 відсотків дітей, зайнятих дитячою працею.

Ще однією тривожною тенденцією в ООН назвали той факт, що кількість дітей у віці від 5 до 17 років, зайнятих на небезпечних роботах, збільшилася на 6,5 мільйона – до 79 мільйонів.