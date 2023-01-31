Російські диверсанти активізувалися на Дніпрі. У ЗСУ повідомляють про знищення 5 їхніх човнів

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що за минулу добу українські військові знищили щонайменше п’ять легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами біля островів у гирлі Дніпра.



«Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника», – йдеться у повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.