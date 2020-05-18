Джапарова про майбутню посаду: «це перше в історії України призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду»

Кандидат на посаду заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарова прокоментувала майбутнє призначення.

«Єдине маю наголосити, що призначення ще не відбулось. Процедура передбачає після погодження Президентом України подання від Міністерства закордонних справ України (яке відбулось сьогодні), спеціальну перевірку та зрештою призначення Кабінетом Міністрів України», – написала Джапарова у «Фейсбуці».

За словами Джапарової, займатиметься вона кількома напрямами, зокрема питаннями Криму та публічної дипломатії.

«Звісно, призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду є першим в історії цієї держави. Так, це є відповідний сигнал. (Всі журналісти питають про це). Так, кожен цей сигнал сприйматиме по-своєму. Точно знаю, що працюватиму по совісті та докладу максимальних зусиль, аби мати практичні результаті діяльності», – наголосила Джапарова.

У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Джапарова зазначила, що президент Володимир Зеленський погодив її кандидатуру на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, а також представниками Меджлісу 18 травня.

Раніше про погодження кандидатури Джапарової повідомили в Офісі президента.