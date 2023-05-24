Мер Скадовська розповів про «постійні постріли та вибухи» на захопленому острові Джарилгач

Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв заявляє, що російські військові зробили острів Джарилгач своєю мілітарною зоною ще від початку окупації. За його словами, проїзд місцевих до заповідної зони закритий окупантами, а люди постійно чують на острові звуки пострілів та вибухів. Про це Яковлєв розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



«Те, що можуть жителі підтвердити, це те, що туди їздить техніка, чути постріли, вибухи. Тобто це не просто стрілецька зброя, це вибухи якісь. Напевно, там є якесь озброєння, напевно там проводять якісь навчання», – сказав він.



Крім того, є інформація, що російські окупанти відстрілюють деяких тварин на острові, додав Яковлєв.



«Тварин, якусь кількість, вони відстрілюють. З якою метою? Навіть, кажуть, просто з метою харчування. Достовірної інформації немає», – зазначив він.



Голова громади зауважив, що через дії російських військових на острові Джарилгач можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може належно перевірити ці дані.

Читайте також: «Можуть знищити назавжди»: експерти про острів Джарилгач, який Росія перетворює у військову базу



19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 км від коси.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.