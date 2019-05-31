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31 Травень 2019, Київ 22:54
Новини | Політика

Джемілєв обговорить із Зеленським кандидатуру уповноваженого з питань кримськотатарського народу

Джемілєв: я б хотів, щоб призначали когось більш молодого, бо ми вже старі, як мамонти

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Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив виданню QHA media, що обговорить із президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру уповноваженого з питань кримськотатарського народу.

«У нас планується зустріч із Зеленським, але дата ще не визначена. Після цієї зустрічі ми будемо визначатися, кого рекомендувати на уповноваженого. Я вважаю, що уповноважений при президенті з питань кримськотатарського народу бажано, щоб був, але не обов’язково це повинен бути я. Меджліс визначить, кого рекомендувати. Я б хотів, щоб призначали когось більш молодого, бо ми вже старі, як мамонти», – сказав Джемілєв.

Крім того, він розповів, чи братиме участь у виборах до Верховної Ради.

П’ятий президент України Петро Порошенко запровадив посаду уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про увільнення Джемілєва від виконання обов’язків уповноваженого.

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