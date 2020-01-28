Фігурантові «справи Хізб ут-Тахрір» надали медичну допомогу в російському СІЗО – адвокат

Засудженому у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» Арсену Джеппарова надали медичну допомогу в російському слідчому ізоляторі. Як повідомив у фейсбуці адвокат Айдер Азаматов, це сталося після прибуття туди членів російської «Громадської спостережної комісії».

«Після прибуття ГСК Арсена вивели до лікаря, хірургічним шляхом вирізали фурункул за вухом, який вже гноївся, зробили перев’язки, призначили лікування і дають антибіотики», – повідомив Азаматов.

За його словами, найближчим часом в СІЗО знову планують прибути представники «комісії» для контролю ситуації зі здоров’ям Джеппарова.

20 січня адвокат Айдер Азаматов написав низку скарг до Генеральної прокуратури Росії, прокуратури Ростовської області і в Головне управління ФСВП Росії у Ростовській області щодо бездіяльності співробітників СІЗО-4 Шахти в Ростовській області через ненадання належної медичної допомоги його підзахисному – фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсену Джеппарову.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада минулого року засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».