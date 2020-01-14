Денісова: в утримуваного в Росії політв’язня Джеппарова з’явилася пухлина

У засудженого в Росії за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова через утримання його в СІЗО з’явилася пухлина. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«У незаконно затриманого кримського татарина з’явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати. Внаслідок ненадання медичної допомоги у громадянина України є скарги на постійний сильний зубний та головний біль. Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН», – мовиться у повідомленні.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів і провести медичне обстеження Джеппарова та надати йому медичну допомогу.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».