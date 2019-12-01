Російські силовики понад дві години допитували правозахисника Джеппарова на адмінкордоні з Кримом – активісти

Російські силовики понад дві години допитували кримського правозахисника Абдурешида Джеппарова на адміністративному кордоні між анексованим Кримом та Херсонською областю, повідомив у Фейсбуці активіст Ролан Османов 1 грудня.

За інформацією Османова, Джеппарова, який прямував на материкову Україну, затримали, а згодом відпустили після понад двогодинного допиту.

«Сьогодні, 1.12.19, при виїзді з Криму о 16:00 під час перетину російського кордону (адміністративного кордону з анексованим півостровом – ред.) у пункті Чонгар був затриманий Абдурешид Джеппаров, про що він встиг повідомити! Після понад двогодинного допиту та перевірок командою співробітників його пропустили», – повідомив активіст.

Таку ж інформацію оприлюднив інший активіст Ісмаїл Рамазанов.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається зв’язатися з правозахисником Абдурешидом Джеппаровим, щоб отримати більш детальну інформацію про причини затримання.

Це не перше затримання правозахисника – минулого разу його затримали на адміністративному кордоні 31 жовтня. Перед тим це сталося 14 жовтня.

8-го і 14 жовтня російські прикордонники вже затримували кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Він вважає, що на нього «формують досьє».