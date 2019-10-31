Російські силовики півтори години протримали правозахисника на виїзді з Криму – адвокат

На адмінкордоні між анексованим Кримом і Херсонщиною російські силовики затримали кримського правозахисника Абдурешитов Джеппарова, повідомив на сторінці у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

«На адміністративному кордоні з Кримом знову затримали Абдурешита Джеппарова, вже годину його тримають російські прикордонники. Після півторагодинного тримання на кордоні Абдурешита Джеппарова відпустили», – повідомив Мамбетов.

Джеппаров був затриманий на виїзді з Криму на материкову частину України. Причина затримання Джеппарова невідома. Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

На початку жовтня російські прикордонники на пункті пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю більше години тримали кримського правозахисника Джеппарова, який прямував на материкову Україну.

8-го і 14 жовтня російські прикордонники вже затримували кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Він вважає, що на нього «формують досьє».