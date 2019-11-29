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29 листопада 2019, Київ 17:52
Новини | Політика

Київ не має «жодного стосунку» до затримання «шпигунки» в Севастополі – розвідка

«Ми ніякого стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація», – заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

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Головне управління розвідки Міноборони України не має «жодного стосунку» до затриманої в анексованому Севастополі жінки, яку ФСБ Росії підозрює в шпигунстві на користь української розвідки. Про це 29 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

«Ми ніякого стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація», – повідомили в розвідці.

29 листопада Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в анексованому Севастополі росіянки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.

У ФСБ також повідомили про «порушення кримінальної справи за статтею про «державну зраду».

Імені і прізвища затриманої жінки ФСБ не вказувало.

Це вже друге за місяць повідомлення ФСБ Росії про затримання підозрюваного в зборі військових даних за завданням України. Близько тижня тому стало відомо, що справу про держзраду порушили стосовно військовослужбовця Південного військового округу.

Раніше контррозвідка СБУ повідомляла, що ФСБ намагається вербувати українських громадян під час відвідин анексованого Криму, щоб ті шпигували на користь Росії.

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