ФСБ Росії заявила про затримання військовослужбовця за шпигунство на користь України

ФСБ Росії повідомила про затримання в Ростовській області Росії військовослужбовця за підозрою у шпигунстві на користь України, повідомила державна інформагенція ТАСС.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затримано громадянина Росії, військовослужбовця Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.

За інформацією російської спецслужби, затриманий, «виконуючи завдання Головного управління розвідки Міноборони України, цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності держави».

Як повідомляється, щодо чоловіка порушили кримінальну справу.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України ситуацію не коментували.

Раніше контррозвідка СБУ повідомляла, що ФСБ вербує українських громадян під час відвідин анексованого Криму, щоб ті шпигували на користь Росії.