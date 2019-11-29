ФСБ Росії заявляє про затримання «шпигунки» у Криму

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють про затримання в анексованому Криму росіянки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.

Російські агенції новин цитують повідомлення ФСБ від 29 листопада, в якому вказано, що затриману в Севастополі громадянку Росії звинувачують у тому, що вона «цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру».

У ФСБ заявили про «порушення кримінальної справи за статтею про «державну зраду».

Ім’я і прізвище затриманої жінки ФСБ не вказує. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі в разі визнання винною.

Підтвердження інформації ФСБ з інших джерел немає. У Міноборони України Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію і порадили написати запит.

Це вже друге за місяць повідомлення ФСБ Росії про затримання підозрюваного в зборі військових даних за завданням України. Близько тижня тому стало відомо, що справу про держзраду порушили стосовно військовослужбовця Південного військового округу.

Раніше контррозвідка СБУ повідомляла, що ФСБ намагається вербувати українських громадян під час відвідин анексованого Криму, щоб ті шпигували на користь Росії.