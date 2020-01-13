Денісова: у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» – зараження крові через неналежні умови в СІЗО

У фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазієва сталося зараження крові через укуси клопів і бліх у СІЗО, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці. За її словами, приміщення камери, де утримувався кримчанин, «кишить клопами та блохами».

Внаслідок укусів комах у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові», – наголосила Денісова.

«Внаслідок укусів комах у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові. Попри погіршення стану здоров'я, він не отримує належної медичної допомоги», – додала Денісова.

Вона вказала, що наразі Абдулгазієв перебуває у психіатричній лікарні.

«Терміново прошу Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти в забезпеченні належних умов утримання, проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги», – написала українська омбудсмен.

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 19 грудня 2019 року залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Тофік Абдулгазієв, Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров, активіст Тофік Абдулгазієв.

27 і 28 березня минулого року Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».