Суд в окупованому Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 19 грудня залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Отже Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов, Тофік Абдулгазієв і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва

«Засідання по Абудлгазієву і Шейхалієву проходило в закритому режимі, клопотання захисту про проведення відкритого судового засідання суд відхилив. Абудлгазієва в суд не доставляли, крім того, навіть не забезпечили його участь в засіданні по відеоконференцзв’язку. Безумовно, я вважаю, що це порушення права на захист мого підзахисного. Я заявив про те, що засідання не може проходити без мого підзахисного, але і це клопотання суд відхилив. В результаті суд провів засідання за участю лише Рустема Шейхалієва по відеоконференцзв’язку», – розповів адвокат Еміль Курбедінов.

Крім того, за його словами, суд відхилив клопотання Сеітвелі Сейтабдієва про допуск родичів на оголошення рішення суду.

«Сьогодні розглянули скарги на продовження запобіжного заходу Сейтабдієва і Аріфмеметова. Засідання провели без участі Аріфмеметова в зв’язку з його перебуванням у психіатричній лікарні на стаціонарній психіатричній експертизі. Засідання також пройшло в закритому режимі, клопотання мого підзахисного Сейтабдієва про допуск родичів на оголошення рішення суду теж булр відхилене, суд залишив рішення Київського районного суду чинним, і залишив Сейтабдієва і Аріфмеметова під арештом», – зазначив адвокат Іслям Веліляєв.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».