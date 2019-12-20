Крим: фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» відправили на примусову психіатричну експертизу – активісти

Фігуранта другої смферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазієва помістили для примусової психіатричної експертизи до «Кримської республіканської психіатричної лікарні №1», повідомило 19 грудня громадсько об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За інформацією адвоката, його підзахисний не був присутній 19 грудня на засіданні суду щодо апеляції про подовження запобіжного заходу.

«Як стало відомо 19 грудня, його помістили в психіатричну лікарню. Я заявив про те, що засідання не може відбуватися без мого підзахисного», – сказав Курбедінов.

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 19 грудня залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Відтак Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов, Тофік Абдулгазієв і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров, активіст Тофік Абдулгазієв.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».