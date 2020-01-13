Денісова закликає терміново надати медичну допомогу кримчанину в російському СІЗО

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москалькової терміново надати медичну допомогу засудженому в Росії за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір» Арсену Джеппарову, який зараз перебуває в СІЗО російського міста Шахти.

«Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москалькової терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу», – закликала омбудсмен.

За інформацією Денісової, проблеми зі здоров’ям, з якими Джеппаров звертався раніше, досі не вирішені. Зокрема, мова йде про постійний сильний головний біль, підвищений тиск і новоутворення на обличчі.

Реакції Москалькової на інформацію Денісової, як і керівництва СІЗО, в якому перебуває Джеппаров, немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».