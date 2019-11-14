Радіо Свобода Daily: Коломойський пропонує не «витрачати часу» на Захід, а відновлювати відносини з Росією

Ігор Мазур повернувся в Україну

Український ветеран Ігор Мазур, затриманий раніше цього місяця в Польщі за клопотанням Росії, повернувся в Україну, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади – Офісу президента, дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції – Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну. Це стало можливим у тому числі і тому, що ще ввечері в день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням голови МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання Росією своїм правом звернення до цієї міжнародної організації», – написав Геращенко.

Верховна Рада проголосувала за закон про ринок землі

Верховна Рада підтримала законопроєкт про ринок землі в першому читанні. Це рішення підтримали 240 депутатів. «За» голосувала більшість членів фракції «Слуга народу» й окремі позафракційні депутати. Обговорення законопроєкту тривало близько п’яти годин. Поки депутати блокували трибуну Верховної Ради всередині, аграрії принесли під стіни парламенту мертву свиню в труні, яка, на думку демонстрантів, уособлює майбутнє напрямку тваринництва в Україні. Як це було – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

«Схеми» довели, що депутат Холодов все ж пов’язаний із тютюновим бізнесом і лобіював у Раді свої інтереси

У жовтні Верховна Рада ухвалила одне з гучних законодавчих нововведень, що стосувалося перерозподілу прибутків на тютюновому ринку – хто й скільки може заробляти від продажу цигарок. Однією з його рушійних сил був народний депутат від «Слуги народу» і бізнесмен Андрій Холодов. У ЗМІ його називали «тютюновим королем» – утім, до цього часу нікому не вдалося документально підтвердити його зв’язок із цим бізнесом. Більше того, сам Холодов публічно заперечував свій інтерес у торгівлі цигарками.

Та «Схеми» поставили заяви народного обранця під сумнів: журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Андрія Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Більше того, там журналісти зустріли і самого «слугу народу» – якраз тоді, коли в нього за графіком мав бути тиждень роботи з українськими виборцями.

Коломойський запропонував відмовитися від МВФ на користь Росії

Український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україні можна відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії. «Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян. Я думаю, вони з радістю дадуть їх нам сьогодні. Який найшвидший шлях, щоб вирішити проблеми й відновити відносини? Тільки гроші», – сказав Коломойський. На його думку, потрібно «дати п’ять, 10 років, і кров буде забутою».

Він переконаний, що Європейський союз і НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу. «Немає користі у витраті часу на пусті розмови. Тоді як Росія залюбки візьме нас у новий Варшавський договір», – заявив бізнесмен. За його словами, «російські танки стоятимуть біля Кракова та Варшави».«Ваше НАТО забруднить свої штани й купить «памперси», – додав Коломойський.

До речі, саме сьогодні місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Києві. Згідно із прогнозом Нацбанку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році і ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках. Звичайно, якщо їх дадуть.

Далі коротко:

Сьогодні Верховна Рада планує розгляд проєкту Державного бюджету України на 2020 рік у другому читанні.

Кандидат у народні депутати від «Європейської солідарності» Наталія Бойко вважає себе більш корисною в «Нафтогазі», ніж у Верховній Раді. Так вона прокоментувала свою відмову від депутатського мандата на користь Володимира В’ятровича.

Депутат Верховної Ради з фракції «Опозиційного блоку – За життя» Василь Німченко заперечує, що натискав одразу дві кнопки під час голосування в парламенті 12 листопада. «У мене руки так стояли» – зокрема, так пояснив депутат свої рухи на відео.

В Україні жінки отримують на 21% нижчу заробітну плату, повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська. За її словами, цей показник вищий, ніж у більшості країн Європи.

Українська гривня знову штурмує багаторічні максимуми, які національна валюта вже оновила наприкінці вересня.

Про вирок у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір»

76 років колонії суворого режиму – стільки років у сумі припадає на шістьох звинувачених у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» після вироку Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону. Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку отримав 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Усе про справу – читайте тут.

США та ЄС засудили вирок і закликали Росію відпустити шістьох засуджених.

Погрози, сутички, суди: що відбувається навколо забудови зелених зон Києва

Понад три тижні тому низка українських правозахисних організацій оприлюднила заяву на захист Романа Ратушного – активіста, що виступає проти вирубки дерев і забудови Протасового яру у Києві, але через погрози вже майже півтора місяця змушений переховуватись. Радіо Свобода з’ясувало, що відбувається у цій справі, а також пригадало ще кілька випадків протистояння забудовників і активних городян щодо природних об’єктів, які можуть частково або повністю зникнути з карти столиці. Кому і за що погрожують, читайте у матеріалі.

Танці у білизні на столі палацу Потоцьких: причини скандалу

У «Блакитній залі», або ж її називають ще банкетним салоном, у палаці Потоцьких у Львові дирекція музею дозволила комерційній фірмі зняти відеорекламу жіночої білизни. Днями ролик оприлюднили, і це спричинило скандал. Дирекція Львівської національної галереї мистецтв має надіслати пояснення Міністерству культури, а хтось уже говорить про звільнення директора мистецької установи. Деталі – у матеріалі.

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