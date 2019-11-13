МВС: Ігор Мазур повернувся в Україну

Український ветеран, співробітник секретаріату омбудсмена Ігор Мазур, затриманий раніше цього місяця в Польщі за клопотанням Росії, повернувся в Україну, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади – Офісу президента, дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції – Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну. Це стало можливим у тому числі і тому, що ще ввечері в день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням міністра МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації», – написав Геращенко у фейсбуці ввечері 13 листопада.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

Його затримали 9 листопада на кордоні з Польщею.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.