Начальник українського бюро «Інтерполу» про справу Ігоря Мазура: Росія зловживає міжнародним розшуком

Один із лідерів УНА-УНСО, активіст та учасник бойових дій на Донбасі Ігор «Тополя» Мазур 9 листопада був затриманий у Польщі на запит Росії через «Інтерпол». Чи зловживає Росія засобами міжнародного розшуку? Як відреагувала Україна? Про це у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» розповів начальник Національного центрального бюро «Інтерполу» в Україні Василь Неволя.

ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ РОСІЇ ЗАСОБАМИ «ІНТЕРПОЛУ»

Деякі країни зловживають інструментами «Інтерполу» і це проблема, яка реально існує у діяльності організації. Росію ми вважаємо теж такою країною. Вона зловживає цими інструментами з метою політичного переслідування громадян (насамперед України), які якимось чином неугодні російській владі. ​

Ми бачимо підстави для того, щоб робити висновок про порушення вимог статті 2 і статті 3 Статуту «Інтерполу».

Стаття 2 передбачає обґрунтоване переслідування з точки зору доведеності та дотримання положень, передбачених Всесвітньою деклоларацією з прав людини.

Стаття 3 передбачає невтручання з боку організації у справи військового, політичного, расового та релігійного характеру.

У справі Мазура є всі підстави (і навіть за хронологією дій російської влади) вважати, що тільки останнім часом вони згадали про події 1994-2000 років і висунули звинувачення, яке стосується саме того періоду часу.

ПРО ЗНАЧЕННЯ «ЧЕРВОНОЇ КАРТКИ» «ІНТЕРПОЛУ»

Це інструмент, який підлягає доволі детальному юридичного аналізу з боку Генерального секретаріату «Інтерполу». Спеціальні підрозділи займаються його поглибленим вивченням.

Якщо на сайті немає «червоної картки», це не означає, що людина не перебуває у розшуку.



Сайт «Інтерполу» є публічною сторінкою, де не всі відомості про розшук можуть бути опубліковані. Є ще реальні обліки осіб, які перебувають в розшуку, – непублічна частина цієї інформації, до якої мають доступ лише авторизовані особи через певну систему паролів. Тому, якщо на сайті немає «червоної картки», це не означає, що людина не перебуває у розшуку.

«Червону картку» можуть бачити всі країни, які входять до «Інтерполу». Але у випадку з Мазуром був використаний так званий інструмент «diffusion».

ПРО ЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ «ІНТЕРПОЛУ» «DIFFUSION»

Українською мовою цей інструмент можна перекласти як «циркулярне сповіщення» про розшук з метою екстрадиції. У нього дещо простіший механізм публікації. Він не потребує поглибленого детального вивчення, хоча воно все одно існує.

У випадку з Мазуром був використаний так званий інструмент «diffusion»



Країна, яка ініціює «diffusion», може вказати перелік країн, до яких вона хоче щоб це потрапило, а також одночасно вказати перелік країн, до яких вона хоче, щоб цей циркуляр не потрапив. Тобто це може бути вибіркове повідомлення, але у будь-якому разі воно буде проходити через Генеральний секретаріат.

ПРО РЕАКЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО «ІНТЕРПОЛУ» НА СИТУАЦІЮ ІЗ МАЗУРОМ

Коли ми побачили, що виникла така ситуація, ми одразу зреагували і повідомили Генеральний секретаріат і польських колег нашими каналами про те, що ми тут вбачаємо порушення статті 2 і статті 3 Статуту «Інтерполу» і просимо переглянути цей «diffusion» та ухвалити рішення про його скасування.

Гадаю, що вже завтра-післязавтра (12-13 листопада – ред.) можна очікувати цього.

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