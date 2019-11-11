Начальник українського бюро «Інтерполу» про справу Ігоря Мазура: Росія зловживає міжнародним розшуком

Один із лідерів УНА-УНСО, активіст та учасник бойових дій на Донбасі Ігор «Тополя» Мазур 9 листопада був затриманий у Польщі на запит Росії через «Інтерпол». Чи зловживає Росія засобами міжнародного розшуку? Як відреагувала Україна? Про це у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» розповів начальник Національного центрального бюро «Інтерполу» в Україні Василь Неволя.
ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ РОСІЇ ЗАСОБАМИ «ІНТЕРПОЛУ»
Деякі країни зловживають інструментами «Інтерполу» і це проблема, яка реально існує у діяльності організації. Росію ми вважаємо теж такою країною. Вона зловживає цими інструментами з метою політичного переслідування громадян (насамперед України), які якимось чином неугодні російській владі.
Ми бачимо підстави для того, щоб робити висновок про порушення вимог статті 2 і статті 3 Статуту «Інтерполу».
Стаття 2 передбачає обґрунтоване переслідування з точки зору доведеності та дотримання положень, передбачених Всесвітньою деклоларацією з прав людини.
Стаття 3 передбачає невтручання з боку організації у справи військового, політичного, расового та релігійного характеру.
У справі Мазура є всі підстави (і навіть за хронологією дій російської влади) вважати, що тільки останнім часом вони згадали про події 1994-2000 років і висунули звинувачення, яке стосується саме того періоду часу.
ПРО ЗНАЧЕННЯ «ЧЕРВОНОЇ КАРТКИ» «ІНТЕРПОЛУ»
Це інструмент, який підлягає доволі детальному юридичного аналізу з боку Генерального секретаріату «Інтерполу». Спеціальні підрозділи займаються його поглибленим вивченням.
Якщо на сайті немає «червоної картки», це не означає, що людина не перебуває у розшуку.
Сайт «Інтерполу» є публічною сторінкою, де не всі відомості про розшук можуть бути опубліковані. Є ще реальні обліки осіб, які перебувають в розшуку, – непублічна частина цієї інформації, до якої мають доступ лише авторизовані особи через певну систему паролів. Тому, якщо на сайті немає «червоної картки», це не означає, що людина не перебуває у розшуку.
«Червону картку» можуть бачити всі країни, які входять до «Інтерполу». Але у випадку з Мазуром був використаний так званий інструмент «diffusion».
ПРО ЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ «ІНТЕРПОЛУ» «DIFFUSION»
Українською мовою цей інструмент можна перекласти як «циркулярне сповіщення» про розшук з метою екстрадиції. У нього дещо простіший механізм публікації. Він не потребує поглибленого детального вивчення, хоча воно все одно існує.
У випадку з Мазуром був використаний так званий інструмент «diffusion»
Країна, яка ініціює «diffusion», може вказати перелік країн, до яких вона хоче щоб це потрапило, а також одночасно вказати перелік країн, до яких вона хоче, щоб цей циркуляр не потрапив. Тобто це може бути вибіркове повідомлення, але у будь-якому разі воно буде проходити через Генеральний секретаріат.
ПРО РЕАКЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО «ІНТЕРПОЛУ» НА СИТУАЦІЮ ІЗ МАЗУРОМ
Коли ми побачили, що виникла така ситуація, ми одразу зреагували і повідомили Генеральний секретаріат і польських колег нашими каналами про те, що ми тут вбачаємо порушення статті 2 і статті 3 Статуту «Інтерполу» і просимо переглянути цей «diffusion» та ухвалити рішення про його скасування.
Гадаю, що вже завтра-післязавтра (12-13 листопада – ред.) можна очікувати цього.
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