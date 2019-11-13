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13 листопада 2019, Київ 22:33
Новини | Політика

В ЄС закликають Росію звільнити засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»

Засуджені в ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір»

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Європейський союз закликав Росію скасувати вирок і відпустити шістьох засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір». Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби.

В ЄС назвали вирок російського суду «цілеспрямованим переслідуванням Росією українських громадян у Криму».

«Європейський союз не визнає ні російське законодавство в Криму і Севастополі, ані етапування кримчан до судів у Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить всіх незаконно затриманих українців», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» на засіданні суду, де їм оголосили вирок. Ростов-на-Дону, Росія, 12 листопада 2019 року
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«Репресивна машина на повній швидкості»: про вирок у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір»

12 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

МЗС України висловило протест через засудження кримчан.

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