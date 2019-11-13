США засуджують вирок щодо 6 кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір» – посольство

Посольство США в Україні заявило про засудження вироку в Росії шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Ми рішуче засуджуємо політично вмотивований вирок про довгострокове тюремне ув’язнення для шести кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно звільнити цих шістьох осіб та всіх інших українських політичних в’язнів», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

12 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

МЗС України висловило протест через засудження кримчан.