Кандидат від ЄС пояснила, чому вирішила відмовитися від мандата на користь В’ятровича

Кандидат у народні депутати від «Європейської солідарності» Наталія Бойко вважає себе більш корисною в «Нафтогазі», ніж у Верховній Раді. Так вона прокоментувала свою відмову від депутатського мандата, яка допомогла потрапити до парламенту колишньому голові Інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу.

«Зараз я також продовжую мої енергетичні будні: незмінні, але зовсім не монотонні – я є членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України» і допомагаю з впровадженням реформ своїй державі. Енергетична сфера є дуже непростою і зараз в Україні один з періодів, коли мають бути завершені ключові для цього напрямку реформи», – написав Бойко у Facebook.

Вона розповіла, що подала до Центральної виборчої комісії заяву про відмову від мандата народного депутата 12 листопада.

«Я відчуваю, що можу зараз бути більш корисною у впровадженні цих ключових змін, допомагаючи у реформах. Тут я зараз можу бути більш ефективною і далі професійно розвиватися у сфері енергетики», – зазначила Бойко.

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко. Вона пояснила своє рішення відмовитися від роботи у Верховній Раді станом здоров’я, який «не дає можливості працювати у повну силу».

Згідно із виборчим списком «Європейської солідарності», її повинна була замінити Наталія Бойко.