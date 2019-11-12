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12 листопада 2019, Київ 17:28
Новини | Політика

Рада достроково припинила повноваження Ірини Луценко

Ірина Луценко

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Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко згідно з поданою нею заявою. Це рішення підтримали 275 депутатів.

Перед тиv Луценко виступила із заявою про свою діяльність у Верховній Раді впродовж 10 років.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Луценко 4 листопада підтвердила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

«Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла… Вдячна своїм колегам і однодумцям за підтримку і співпрацю. Залишаюсь членом команди партії «Європейська солідарність». Потрібні для країни справи можна робити і не маючи мандата народного депутата», – написала Луценко у фейсбуці.

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради, у парламенті вона – від 2012 року.

Чоловік Ірини Луценко Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016–2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.

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