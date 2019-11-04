Ірина Луценко підтвердила, що відмовляється від депутатського мандата

Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Луценко підтвердила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

«Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла… Вдячна своїм колегам і однодумцям за підтримку і співпрацю. Залишаюсь членом команди партії «Європейська солідарність». Потрібні для країни справи можна робити і не маючи мандата народного депутата», – написала Луценко 4 листопада у фейсбуці.

У разі, якщо заяву Луценко підтримає парламент, її місце в парламенті займе наступний номер у списку «ЄС»: Наталія Бойко, колишня заступниця міністра енергетики і вугільної промисловості.

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради, у парламенті вона – від 2012 року.

Чоловік Ірини Луценко Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016–2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.